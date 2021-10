Stolica Polski? Moskwa. Netflix serwuje rażący błąd w tłumaczeniu

"Patrzcie na to" - mówi i pokazuje fragment filmu z 47 minuty, gdy bohaterowie filmu panikują w środku lasu po masakrze, jaka się tam dokonała. Postać grana przez Sebastiana Stankiewicza chce wracać do miasta, policjant grany przez Mateusza Więcławka próbuje zachować spokój i apeluje o to, by się zabarykadować i czekać na posiłki ze stolicy.