Stephen Colbert odniósł się do żartów z księżnej Kate. "Nie lekceważę czyjejś tragedii"

Jak podaje m.in. brytyjski serwis Metro, Stephen Colbert odniósł się do krytyki, jaka spłynęła pod jego adresem po ostatnich żartach na temat powodów nieobecności księżnej Kate. Amerykański komik zabrał w tej sprawie głos w poniedziałek 25 marca, w ostatnim wydaniu "The Late Show With Stephen Colbert", czyli kilka dni po tym, jak media obiegła szokująca informacja, że księżna Walii choruje na raka.