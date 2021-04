Stella i Piotr z "Love Island" nie mają żalu. "Moglibyśmy zostać odebrani jak stare dobre małżeństwo"

Stella i Piotr byli parą od pierwszego odcinka 3. sezonu "Love Island". Nawet na chwilę nie spróbowali życia z innym partnerem. Byli sobie wierni także podczas "miłosnego egzaminu", jakim był wyjazd chłopaków do willi Casa Amor. W ich miłości nie przeszkodziło też pojawienie się Cezarego, który nie ukrywał, że jest zdeterminowany, by zdobyć serce Stelli. Jak to zatem możliwe, że tuż przed wielkim finałem para odpadła z show? Wszystkiemu winni byli... pozostali uczestnicy, którzy zdecydowali w głosowaniu, że to właśnie Stella i Piotr mają najmniejszą szansę na miłość. - Sugerowaliśmy się tym, że od jakiegoś czasu ta para cofa się, a wszystkie inne idą do przodu - tłumaczyli swoją decyzję.