Stefan Friedmann był ministrantem. Pokazał rogatą duszę

Na przesłuchaniach do szkoły teatralnej w Warszawie odpadł, bo kiedy prof. Jan Świderski poprosił go, żeby powiedział coś wesołego, odparł: "Wesołego Alleluja". Na szczęście został przyjęty do łódzkiej filmówki, ale końcowy egzamin i tak zdał eksternistycznie dopiero po 10 latach.