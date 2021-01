Startuje TVP World. Będzie w całości po angielsku

- Mamy plany, by stopniowo przejść w tym roku z Poland IN, czyli tematyki skupionej na Polsce, promocji Polski w świecie na bardziej międzynarodowe tematy, czyli również na pokazywanie świata z uwzględnieniem polskiej optyki; tego, jak my jako Polacy postrzegamy świat, co ważnego się dzieje w skali globalnej z naszego punktu widzenia. W naszych serwisach i publicystyce nie zabraknie najważniejszych międzynarodowych tematów. Co nie oznacza porzucenia polskich tematów, przybliżania zagranicznemu odbiorcy polskiej kultury, historii w języku angielskim - choćby w postaci dobrych filmów dokumentalnych - mówi w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Grzegorz Kuczyński, redaktor naczelny Poland IN.