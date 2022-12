Stanisława Celińska otwarcie mówi o nałogu. "To był cud"

Aktorka, opowiadając o swojej relacji z dziećmi, przytoczyła anegdotę z przeszłości: - Wiadomo, że zawsze były takie pisemka dla dziewczyn z różnymi adnotacjami, wpisami. No i kiedyś przychodzi do mnie bardzo młoda moja córeńka Ola i mówi: "Mamusiu, a co to znaczy orgazm?" Wow... No więc nabrałam powietrza i nie powiedziałam: "Słuchaj, nie kupuj tego!" Bo wiedziałam, że wtedy dopiero będzie chciała kupić i się dowiedzieć. Wytłumaczyłam jej mniej więcej tak, żeby ona to jako tako zrozumiała. I do tej pory mamy taki kontakt i z córką, i z synem, że nie ma tematów tabu.