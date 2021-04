Staną nago przed kamerami. "Magia nagości" ma już prowadzącą

"Magia nagości" to budzące kontrowersje show, w którym uczestnicy wybierają partnera/partnerkę na randkę na podstawie ich nagich ciał. Wiadomo już, kto poprowadzi polską edycję. Fani seriali doskonale ją znają.

Jeszcze w tym roku zobaczymy nowe show - "Magię nagości", którą będzie emitować Zoom TV. Show wzbudziło mnóstwo kontrowersji m.in w Wielkiej Brytanii (był/jest nadawany także w Danii, Niemczech, Rosji, Włoszech). Oburzeni widzowie wielokrotnie pisali skargi do Ofcomu (brytyjski odpowiednik KRRiT). Rządowy organ kontrolujący rynek mediów wydał jednak oświadczenie, że nagość uczestników jest "uzasadniona kontekstem programu". Show już teraz cieszy się w Polsce sporą oglądalnością, bo Zoom TV pokazuje właśnie tę brytyjską edycję. I ogląda ją - jak pisaliśmy - średnio ponad sto tysięcy widzów.

Trwają castingi do programu, ale wyłowiono już prowadzącą polską edycję. Została nią Beata Olga Kowalska, którą widzowie mogą kojarzyć z... "Rancza" TVP.

Zobacz: Paulina Gałązka - nas aktorki nazywa się histeryczkami, gdy wyznaczamy swoje granice

"Magia nagości. Polska" to najdroższa produkcja w ponad czteroletniej historii Zoom TV. Wiele wskazuje na to, że stacja, pozyskując prawa do formatu, kupiła los na loterii. Nowa prowadząca komentuje tak swój udział:

– Wiem, że "Magia nagości" to odważny program, ale ja kocham takie wyzwania. Podczas, gdy współczesne media kreują kanony piękna i bombardują nas sztucznymi obrazkami ludzkiego ciała, najnowszy show stacji Zoom TV pokazuje, jak piękni w swojej różnorodności są ludzie. "Magia nagości" to program, który nikogo nie wyklucza, co mnie, jako osobie otwartej i tolerancyjnej, bardzo odpowiada – mówi Beata Olga Kowalska.

Aktorka podkreśla, że jej wiek ma tu duże znaczenie:

– Swoim występem w polskiej edycji chcę udowodnić kobietom w Polsce, że nawet po pięćdziesiątce można zacząć robić coś nowego, a nawet szalonego. Kocham ludzi i tęsknię za sceną, dlatego jestem przekonana, że wprowadzę do programu taką atmosferę, w której wszyscy uczestnicy poczują się swobodnie i komfortowo. Trwają właśnie ostatnie castingi przed premierą 1. sezonu, dlatego zapraszam wszystkich chętnych do udziału w programie. Zachęcam do zgłaszania się, niezależnie od warunków fizycznych, wieku czy orientacji seksualnej – dodaje Kowalska.