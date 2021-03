Stają nago przed kamerą. Są wyniki oglądalności show

Największe metamorfozy gwiazd

Do tej pory Zoom TV pokazało siedem edycji "Magii nagości" z innych krajów (cztery angielskie, dwie – niemieckie i jedną – duńską). Jak informują wirtualnemedia.pl, średnia widownia wszystkich zagranicznych wersji show wyniosła 103 tys. osób. Najwięcej widzów zgromadziła druga niemiecka edycja, którą w okresie od 28 lutego do 3 kwietnia ub.r. śledziło 142 tys. widzów. To właśnie z tego sezonu premierowy odcinek zgromadził 28 lutego ub.r. największą ilość widzów – 230 tys.

Nie da się ukryć, że to wszystko świetnie wróży dla polskiej edycji. W końcu format nie bez powodu zrobił już furorę w Danii, Finlandii, Rosji czy we Włoszech. W Wielkiej Brytanii oburzeni widzowie wielokrotnie pisali skargi do Ofcomu (odpowiednik KRRiT). Istnieje spore prawdopodobieństwo, że "Magia nagości. Polska" także wzbudzi spore kontrowersje – w końcu show samo w sobie jest jeszcze bardziej śmiałym eksperymentem miłośnym niż chociażby "Ślub od pierwszego wejrzenia". A sprawy związane z seksem w naszym kraju to wciąż jeden z tematów, które mało kto chce poruszać w telewizji.