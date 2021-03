To kolejny eksperyment miłosny. Nowe show może wzbudzić kontrowersje

Uczestnikami "Magii nagości" są nie tylko osoby heteroseksualne. Zoom TV planuje emisję odcinków z lesbijkami, gejami czy osobami transpłciowymi. – W show "Magia nagości" jesteśmy otwarci na różnorodność i nikogo nie wykluczamy. Do udziału w programie szukamy nie tylko osób heteroseksualnych, ale również przedstawicieli społeczności LGBTQ. Zachęcamy lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i queer do zgłaszania się na casting. "Magia nagości" to świetna okazja, by udowodnić, że wszyscy jesteśmy równi – powiedział Rafał Freyer, Dyrektor Programowy Zoom TV.