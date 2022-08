Stał nago przed kamerami. Jego ciało miało nie przypominać ludzkiego. Aktorzy dzielą się kulisami "Sandmana"

Vivienne: To wspaniała postać. Wierzy w Morfeusza i to, co robi. Jest niezwykle dobra, mądra, lojalna i chce jak najlepiej dla Śnienia i Morfeusza. Co jest w niej fascynujące to to, że nawet jeśli coś się jej nie podoba i chce się wycofać, robi to z ogromnym wyczuciem, bo szanuje Morfeusza. To jest naprawdę niezwykła postać i czuję się uprzywilejowana, móc ją zagrać.