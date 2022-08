Fani czekali ponad 30 lat. Nowy hit Netfliksa rozkłada konkurencję na łopatki

Po pierwsze: inkluzywność

- Wyprzedzaliśmy swoje czasy – komentuje Gaiman. - Historie z komiksów przetrwały i odpowiadają na to, co dzieje się dziś w świecie, w społeczeństwie. Mówiło się, że "Sandman" jest apolityczny, choć nie wydaje mi się to do końca prawdą. Jesteśmy dziś atakowani przed idiotów za to, że serialowy "Sandman" jest poprawny politycznie. My to zrobiliśmy ponad 30 lat temu! Działało to wtedy, więc robimy to i teraz – mówi bez owijania w bawełnę. Przyznaje wprost, że zekranizowanie "Sandmana" udało się dopiero teraz, właśnie dzięki producentom i zaangażowaniu giganta, który walczył o zachowanie inkluzywności tej historii.