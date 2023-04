Stają nago przed nastolatkami. Brytyjskie show podzieliło widzów

Pierwsze opinie widzów? Skrajne! Jedni piszą wprost, że to obrzydliwe show. "Rozbierają się przed dziećmi. Dlaczego ktoś na to pozwolił?" - pyta jedna z internautek cytowana przez brytyjski "Daily Mail". "Nie muszą oglądać nagich ciał nieznajomych ludzi, by uczyć się o ciele" - skomentowała inna osoba. Słowa oburzenia i przerażenia mieszają się z komentarzami: "To są prawdziwe ciała. Nie takie z Instagrama, pozowane, przerabiane wciągnięte brzuchy i zero celulitu. Media i przemysł modowy powinny się uczyć. To jest prawdziwe i szczere", "Jest tak wiele różnych ciał, warto je wszystkie celebrować".