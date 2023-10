Sprawdził 2721 wydań "Wiadomości". Tyle razy padło "für Deutschland"

Rzecz jasna FlasH nie oglądał wszystkich wydań, by wyciągnąć tego typu dane. Stworzył algorytm, który potrafi m.in. zliczyć, ile razy padły w "Wiadomościach" konkretne frazy. Choć podane wyżej statystyki mogą nie być w 100 proc. dokładne, bo algorytm FlasHa nie zawsze mógł wychwycić słowa Tuska, to jednak dobrze pokazują, jak obsesyjna w swojej nienawiści do polityka była na przestrzeni ostatnich lat TVP.