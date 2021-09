Sprawdź, jakie serialowe nowości czekają nas tej jesieni!

Jak korzystać z WP Pilota?

Aby mieć dostęp do WP Pilota na telefonie czy tablecie potrzebny jest tylko internet. Będzie to idealne rozwiązanie dla osób, które na co dzień nie przepadają za oglądaniem telewizji, jednak mają swój ulubiony serial, który chcieliby obejrzeć z legalnego źródła i przy wsparciu twórców. WP Pilot ma szeroką ofertę kanałów, na których znajduje się setki znanych seriali – każdy znajdzie coś dla siebie.