Aktor ledwo wiązał koniec z końcem. Dostał pracę w TVP

Na początku roku Mariusz Czajka był zmuszony powiedzieć wszystkim, jak beznadziejnie wygląda jego sytuacja finansowa. Doszło do tego, że aktor komedii "Chłopaki nie płaczą" i kilku popularnych seriali, praktycznie nie miał za co żyć, a co za tym idzie - nie miał pieniędzy na pogrzeb własnej matki. "Przez pandemię koronawirusa od marca 2020 r. do dziś teatry są zamknięte. Ja straciłem 138 przedstawień i praktycznie nie mam dochodów od 10 miesięcy. Mama miała emeryturę nauczycielską 1600 zł i nie miała oszczędności. Ja mam same długi i już nie mam skąd pożyczać. Brakuje 8 tys. zł. i zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pochowaniu mamy, bo nie mam za co" - przyznał wtedy aktor.