"Sprawa dla reportera". To była ostatnia osoba, której się tam spodziewaliśmy

Dalej "płynnie" rozmowa przeszła na Napoleona i historię prawa – do czasów starożytnego Rzymu. A później eksperci naobiecywali, że napiszą do prezydenta, by nadał Andżelice obywatelstwo. Elżbieta Jaworowicz z kolei zapowiedziała, że będzie "pouczać" bohaterkę, bo "Sprawa dla reportera" nie zostawia zaproszonych do studia osób po emisji odcinka.