Sportem w dokument. Oto najlepsze dostępne filmy sportowe

"Ostatni taniec", reż. Jason Hehir, prod. 2020 r.

Michael Jordan to prawdziwa legenda światowej koszykówki. Człowiek, który pobił dziesiątki rekordów oraz zainspirował niezliczoną liczbę ludzi na całym globie. Twórcy serialu dostali bezprecedensowy dostęp do niepublikowanych wcześniej materiałów z udziałem Jordana i przyglądają się zarówno jemu, jak i drużynie Chicago Bulls, którą wyniósł w latach 90. na szczyty popularności.

"Diego", reż. Asif Kapadia, prod. 2019 r.

Diego Maradona to kolejna wywołująca ogromne emocje legenda świata piłki nożnej. Argentyńczyk był postacią szalenie kontrowersyjną, czego rezultatem jest film niejednoznaczny, złożony z ponad 500 godz. niepublikowanych nigdy materiałów obraz człowieka, którego pasja inspirowała miliony i nie udźwignął ciężaru własnej sławy.

"Senna", reż. Asif Kapadia, prod. 2019 r.

"Andy Murray: Walka o powrót", reż. Olivia Cappuccini, prod. 2019 r.

Żywa legenda tenisa ziemnego, w którym brytyjski zawodnik wspiął się na sam szczyt, po czym na skutek pechowej kontuzji boleśnie z niego spadł. Film ukazuje Murraya właśnie w okresie trudnej rekonwalescencji. Widzimy człowieka próbującego pokonać swą fizyczną kruchość i wrócić do formy.

"Formuła 1: Jazda o życie", reż. Nick Hardie, James Routh, Nonuk Walter, Martin Webb, prod. 2018-2019

Ponownie wracamy na tory Formuły 1. W tym serialu nie przyglądamy się jednak żadnej konkretnej postaci, lecz samemu sportowi. Twórcy dostali od organizatorów cyklu mistrzostw świata w 2018 r. bezprecedensowy dostęp do wszystkich wydarzeń i kręconych materiałów. Obserwujemy z bliska przygotowania, wsiadamy do bolidów, doświadczamy tego, co dzieje się za kulisami królowej motorsportu.