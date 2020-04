"The Last Dance": Premiera serialu o Michaelu Jordanie została przyśpieszona

Premiera "The Last Dance", serialu dokumentalnego o Michaela Jordanie, odbędzie się szybciej, niż zapowiadano. Z doniesień "New York Post" wynika, że telewizja ESPN zacznie emitować produkcję poświęconą legendarnemu koszykarzowi już 20 kwietnia. Do dyspozycji będziemy mieli dwa premierowe odcinki.