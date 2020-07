Sportowe hity tygodnia na żywo w telewizji. Czeka nas masa szlagierów. Co oglądać? Kiedy i gdzie transmisje sportowe w TV?

Powoli zbliżamy się do opóźnionego przez pandemię koronawirusa finiszu sezonu ligowego. W czołowych ligach Europy oraz w polskiej Ekstraklasie do końca zostało zaledwie kilka kolejek. Ruszył też sezon Formuły 1, więc praktycznie każdy weekend będzie pełen ścigania. Zobaczmy zatem, jakie sportowe transmisje w TV nas czekają w najbliższym czasie.

Premier League: Arsenal - Liverpool, środa 15 lipca, godz. 21:15

Choć Liverpool jest już pewnym mistrzem Anglii, to jego spotkania z Arsenalem nie można przegapić. Co sezon w starciach "The Reds" z "Kanonierami" gwarantowany jest grad goli. Ekipa z Londynu ma jeszcze o co walczyć - wciąż może się pokusić o awans do Ligi Europy.