Patryk Kumór z projektem Hotel Torino prezentuje "Hunter”. Singiel promuje nowy serial CANAL+ "Mały Zgon"

"Mały Zgon" to najnowsza produkcja CANAL+, której premiera odbędzie się 8 marca o godz. 21:30. A już teraz prezentujemy singiel "Hunter", który został wyprodukowany przez dwa głośne nazwiska polskiej branży muzycznej – Patryka Kumóra i Dominica Buczkowskiego działających pod nazwą Hotel Torino.

Obok tych dwóch nazwisk nie można przejść obojętnie. Tylko w tym roku Kumór i Buczkowski są trzykrotnie nominowani do nagrody muzycznej Fryderyk w kategoriach Producent muzyczny roku, Autor roku oraz Kompozytor roku. Razem współtworzyli hit "Superhero" Viki Gabor, który zapewnił artystce zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 2019 roku. Jak to się stało, że wspólnie stworzyli singiel promujący nowy serial Juliusza Machulskiego ?

- Pomysł na projekt Hotel Torino urodził się w naszych głowach podczas jednej z sesji kompozytorskich, związanych z pracą nad muzyką do serialu "Mały Zgon" - mówi Patryk Kumór - Śmiało mogę powiedzieć, że ojcem chrzestnym zespołu jest scenarzysta i jeden z reżyserów Maciej Kawalski oraz Juliusz Machulski. Wraz z Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszek, postanowiliśmy wrócić do swoich korzeni, muzyki tworzonej z potrzeby artystycznej wypowiedzi. Praca nad muzyką do serialu oraz nad piosenkami była piękną podróżą, w którą zawsze chcieliśmy się udać. Współpraca z Juliuszem Machulskim, to spełnienie marzeń, wielka szkoła profesjonalizmu, kreacji i wizji. Utwór "Hunter", który promuje serial, powstał przy udziale Macieja Kawalskiego, który jest współautorem tekstu do piosenki. Główną inspiracją do powstania utworu była postać serialowego FINA, płatnego zabójcy wynajętego przez Mafię.