Spięcie w śniadaniówce. Nowi gospodarze się nie dogadują?

El Gendy sprzeciwił się Carlos

Przypomnijmy, że prezenterzy mieli już wcześniej do czynienia z telewizją śniadaniową, więc wiedzą, czym to się, nomen omen, je. Klaudia Carlos przed ponad dekadą, w 2011 r., prowadziła pierwszy tego typu program w TVP, czyli "Kawa czy herbata?". El Gendy z kolei kiedyś zasiadał na tych samych, co teraz kanapach wraz z Tamarą Gonzalez Pereą. Współpraca ze sobą to jednak dla nich nowość.