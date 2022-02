Spektakularne widowisko. Pojawił się pierwszy zwiastun serialu "Władca Pierścieni"

Zwiastun serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zrobił duże wrażenie na widzach. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że będzie to produkcja zrealizowana z ogromnym rozmachem. Jej twórcy zapowiadają, że dorówna ona poziomem kinowym filmom Petera Jacksona. Po obejrzeniu pierwszych fragmentów produkcji Amazona można stwierdzić, że od strony wizualnej jest to możliwe. Materiał filmowy prezentuje się jak rasowa kinowa produkcja. Nie ma więc tu miejsca na tandetę, którą wciskali widzom twórcy "Wiedźmina". Zwiastun serialowego "Władcy Pierścieni" nie pozostawia wątpliwości, że będzie to epickie widowisko. Pytanie tylko: czy w duchu powieści J.R.R. Tolkiena?