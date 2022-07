Spadła oglądalność mszy. Aż 200 tys. widzów mniej

W analogicznym okresie w 2021 r. msze święte śledziło średnio 569 tys. osób. W 2020 r. było to 831 tys. widzów, a w 2019 r., gdy msza pokazywana była tylko w niedziele, było to 526 tys. widzów. Spadek oglądalności codziennych transmisji może być spowodowany powrotem wiernych do kościołów. Czy w związku z tym TVP powróci do emitowana jednej mszy tygodniowo?