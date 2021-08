Przerwali występ. Poruszający apel zespołu Lombard

Kilkanaścioro polskich artystów zaprezentowało się na scenie Opery Leśnej w Sopocie w pierwszym dniu festiwalu Top of the Top. Wśród nich m.in. zespół Lombard, który przypomniał swoje największe przeboje. Artyści wykorzystali jednak swoją obecność na scenie nie tylko po to, by bawić publiczność. Wokalistka Lombardu, Marta Cugier w pewnym momencie przerwała występ i wygłosiła ze sceny poruszające przemówienie na temat Białorusi.