Socha obchodzi 43. urodziny. Przeszła niezwykłą metamorfozę

Urodzona w 1980 r. Małgorzata Socha swój pierwszy kontakt ze sceną miała już w szkole podstawowej. Przez pewien czas występowała w słynnej Gawędzie, do której zapisali ją rodzice po to, "żeby nie wisiała na trzepaku". W szkole średniej chodziła na zajęcia do kółka teatralnego, ale przez chwilę nie była przekonana, że chce być aktorką. Jednak w 1997 r. otrzymała propozycję tytułowej roli w sztuce "Anka" Radosława Piwowarskiego dla Teatru Telewizji. Pobudzona ciekawością spróbowała i zmieniła zdanie co do zawodu.