Śmiertelny wypadek uczestnika show TTV. Pojawiły się nowe szczegóły

W Mrzeżynie w kanale portowym doszło do tragicznego wypadku . Mężczyzna wjechał samochodem do wody. Służby zostały poinformowane o wypadku w sobotę 20 czerwca w godzinach porannych. Przeprowadzono akcję ratunkową, wyłowiono samochód z wody, ale mężczyzny, który prowadził, nie udało się już uratować.

W niedzielę pojawiły się nowe szczegóły wypadku. Mężczyzna był jedyną osobą w samochodzie, a jego wjazd do wody w porcie mógł nie być przypadkowy. Z ustaleń prokuratury wynika, że prawdopodobnie doszło do samobójstwa. Nagrania z monitoringu wskazują na to, że Jarosław K. celowo rozpędził samochód, aby wjechać do wody.