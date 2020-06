Pobito Jacka Szawiołę z "Gogglebox". Pokazał nagranie

Jacek Szawioła od jakiegoś czasu występuje w show stacji TTV "Gogglebox. Przed Telewizorem". Program doczekał się już kilkunastu edycji i sprawił, że goszczące w nim osoby zyskały rozpoznawalność. Jednym z barwniejszych bohaterów jest Szawioła, któremu na kanapie przed telewizorem partneruje Mariusz Kozak. Panowie wspólnie komentują to, co widzą na ekranie już od 3. edycji. Do programu trafili, gdy osoby ze stacji zadzwoniły w sprawie castingu. Produkcja niczego nie obiecywała. Szybko jednak stało się jasne, że panowie sprawdzili się jako komentatorzy pojawiający się w telewizji.