Uczestniczka programu "Gogglebox" narzeka na działania rządu. Krytykuje niektóre obostrzenia

"Gogglebox" jest zdecydowanie jednym z najpopularniejszych programów stacji TTV. Program przyciąga ogromną publiczność, która z przyjemnością obserwuje uczestników show, oglądających i komentujących programy telewizyjne oraz seriale. Nic dziwnego, że nowe sezony Gogglebox debiutują na ekranach naszych telewizorów aż dwa razy do roku. Już niebawem może spodziewać się kolejnej odsłony produkcji.

Jedną z wyróżniających się uczestniczek "Gogglebox" jest Ewa Mrozowska. Kobieta niedawno została matką małego Leona. Jak można się domyśleć, dzieci w tym wieku potrzebują dużo spaceru na świeżym powietrzu. W dobie panującej pandemii koronawirusa jest to jednak nieco utrudnione. Do 20 kwietnia nie mogliśmy również odwiedzać lasów i parków. To właśnie ten zakaz nie spodobał się uczestniczce programu TTV, która postanowiła skomentować całą sytuację pod jednym ze zdjęć na swoim profilu na Instagramie.