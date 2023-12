Prokuratura bada śmierć Gabriela Seweryna. Orientacja celebryty nie była bez znaczenia?

Gabriel Seweryn, projektant futer z Głogowa, zmarł we wtorek 28 listopada w szpitalu powiatowym w Głogowie. Zatrzymanie krążenia, które było bezpośrednią przyczyną zgonu 56-latka, nastąpiło ok. trzech godzin po tym, jak sam zgłosił się do szpitala. Pogotowie, które wezwał wcześniej, odmówiło transportu, tłumacząc, że Seweryn jest agresywny.