"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Marcin wspomina swoje małżeństwo z Agnieszką. Mówi, czego żałuje

- To dosyć szybko spowodowało, że poczułem, że to może być ktoś na całe życie. I niestety się zaangażowałem. Mówię niestety, bo to jest taki etap, w którym człowiek ma klapki na oczach i nie widzi rzeczy przyziemnych. W moim przypadku tak było. Gdy nastała codzienność, to nie zdążyłem się w nią wtopić, bo druga strona podjęła decyzję, że chce zakończyć relację. Dosyć szybko się to urwało - wspominał w rozmowie z serwisem.