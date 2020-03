"Ślub od pierwszego wejrzenia". Poznaliśmy uczestników 4. edycji

Pierwszy odcinek nowego sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" już za nami.

" Ślub od pierwszego wejrzenia " to budzący skrajne emocje na całym świecie miłosny eksperyment. Jego bohaterami są osoby, które do tej pory nie znalazły drugiej połówki, niemniej ciągle marzą o wielkiej miłości. W jej znalezieniu pomoże nie swatka czy portal randkowy, lecz specjaliści - czytamy na oficjalnej stronie programu. W tym sezonie idealnym dobraniem par zajmą się: prof. Bogusław Pawłowski - kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego od lat badający preferencje w doborze partnerów, Magdalena Chorzewska - psycholog oraz dr Piotr Mosak - również psycholog.

Łukasz: "Robisz sobie jaja?"

- To męski, zorganizowany, samodzielny facet, pewny siebie - ocenili eksperci.

Wojtek: "Żona musi umieć się zachować"

Wojtek ma 30 lat. Z powodu swojej pracy na platformie wiertniczej i częstych wyjazdów, rozpadł się jego związek. Chciałby, by jego przyszła partnerka "umiała się zachować" w każdej sytuacji.

Adam: "Jakby był Gapciem"

Eksperci zastanawiali się, czy są w stanie znaleźć partnerkę dla Adama. Ich zdaniem jest elegancki i szarmancki, ale… "robi wrażenie, jakby w 7 krasnoludkach był tym ostatnim, Gapciem". Adam był już w poważnym związku, ale gdy jego partnerka poroniła, ich relacja się rozpadła. Piegowaty, sympatyczny 30-latek jest zdeterminowany, by znaleźć sobie partnerkę i gwarantuje, że poświęci jej wszystko, co może.

Gdy dowiedział się o tym, że znalazła się dla niego partnerka, radość mieszała się u niego z dużym zaskoczeniem. Wydawał się nieco wystraszony. Do tej pory traktował program jako eksperyment, a teraz sprawa zrobiła się poważna. – Mój świat się trochę zmieni – powiedział.

Agnieszka: "Czasem staje się trochę facetem"

Agnieszka to wysportowana 31-latka. Eksperci mówią o niej: - Czasem zatraca rolę kobiety i staje się trochę facetem. Jej dominujący charakter może przytłoczyć partnera.

Gdy dowiedziała się, że wychodzi za mąż, mocno się wzruszyła i nie kryła łez: - To jest jedna wielka niewiadoma, ale nie mam obaw.

Joanna: "Ona już wygląda jak czyjaś żona"

Joanna popłakała się z wrażenia: – Nie wierzę! – powtarzała. – Miałam cień nadziei, gdy zgłaszałam się do programu, że to mnie wybiorą, ale nie sądziłam, że to się wydarzy.