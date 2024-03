"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia zakochana? "Pan kierowca, fotograf, DJ - generalnie chłop orkiestra"

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta mieli być wzorem dla tych, którzy zastanawiają się nad wysłaniem zgłoszenia do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Młodzi, którzy wystąpili w 4. edycji, wyraźnie przypadli sobie do gustu, gdy tylko poznali się przed urzędnikiem stanu cywilnego. Choć czar nieco prysł podczas podróży poślubnej na Maltę (wciąż sobie dogryzali), nowożeńcy tłumaczyli, że to ich sposób na stres i tym charakteryzuje się ich poczucie humoru. Z biegiem czasu coraz lepiej się dogadywali, by w finałowym odcinku ogłosić, że chcą trwać w zaaranżowanym przez ekspertów małżeństwie. Kilka miesięcy po ślubie uczestnicy ogłosili, że spodziewają się dziecka. Sielanka? Nie do końca.