"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta zarzuca TVN manipulację. "To obrzydliwe"

"To obrzydliwe" - dodała Marta, która ubolewa, że "nikt nie myśli o tym, co teraz przeżywa ta dziewczyna i jak bardzo łamie to jej psychikę". Była żona Maćka stwierdziła kategorycznie, że "w każdej edycji jedne osoby są gloryfikowane przez montaż, a inne traktowane z buta".