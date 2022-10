"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta musi tłumaczyć się z picia "piwska" przed kamerami

Podczas podróży poślubnej Maciek i Marta poruszali ważne tematy. Maciek zdecydował się wyznać, że nie może mieć dzieci, co Marta przyjęła z dużym zrozumieniem. I choć widać, że sporo ich dzieli, to starają się dać sobie czas i lepiej się poznać. Spędzili czas w jacuzzi, byli także w stadninie, gdzie pojeździli konno. Oboje zdają się być na siebie otwarci, choć dostrzegają u siebie wady. Maciej wypominał żonie, że ta bardzo dużo pali. To zostało zauważone także przez internautów - ci jednak największy problem mieli z tym, że Marta rzekomo non stop popijała piwo.