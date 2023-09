"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marek podsumował żonę jednym słowem. Mówił o przesądach

Kornelia opowiadając o swoim typowym dniu, wyznała, że wstaje na 6 do pracy w administracji. Później przebiera się w dres i idzie do drugiej pracy jako doradca klienta w sklepie sportowym aż do godz. 21. Taką morderczą rutynę powtarzała 3-4 razy w tygodniu z weekendami, ale przed ślubem zrezygnowała z tej drugiej pracy w sklepie. Nie ukrywała bowiem, że chce założyć rodzinę i poświęcić się mężowi.