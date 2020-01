"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof i Paulina są razem!

Pamiętacie Paulinę i Krzysztofa ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Kilka miesięcy temu huknęła informacja, że się rozstali. Cóż, mamy tym razem dobre wieści.

Paulina i Adrian brali udział w 2. edycji "Ślubu...". To było dokładnie 18 marca 2017 r. Od tamtej chwili wiele się wydarzyło w życiu pary. Krzysztof i Paulina nie mieli lekko ani w programie, ani po tym, gdy kamery zawinęły się z ich życia. Co jakiś czas dochodziły słuchy, że między partnerami nie układa się najlepiej. W kwietniu 2018 r. z instagramowego konta Krzysztofa zniknęły zdjęcia z żoną.

"Niestety nie minęły podłości i złości dlatego też jest jak jest. Życie toczy się dalej i nikt za nas go nie przeżyje" - komentował internetową aferkę Krzysztof.

Prawdziwy kryzys wyszedł na jaw we wrześniu 2019 r. Uczestnik show ogłosił, że nie jest z Pauliną i złożył papiery rozwodowe :

Wygląda na to, że sytuacja diametralnie się zmieniła!

Krzysztof na swoim profilu na Instagramie dodał zdjęcia z Pauliną. Razem wybrali się do Ciechocinka. W komentarzach czytamy, że fani są zachwyceni.

"Jak dobrze Was widzieć razem", "Super, że ponownie widzieć Was razem. Jednak miłość to miłość" - piszą użytkownicy.