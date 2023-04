"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil ma dziewczynę. W końcu pokazał, jak wygląda jego ukochana

Izabela Juszczak i Kamil Węgrzyn to uczestnicy, których eksperci 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" połączyli węzłem małżeńskim. Choć oboje byli pozytywnie nastawieni do kontrowersyjnego miłosnego eksperymentu, obawiali się jednego: różnicy wieku, jaka niewątpliwie ich dzieliła. Szczególnie Iza z chłodnym dystansem przyjęła do wiadomości fakt, że jej mąż jest od niej sporo młodszy.