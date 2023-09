"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza już tak nie wygląda. Pochwaliła się nową fryzurą

Izabela Juszczak wzięła udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zgłaszając się do programu podkreślała, że szuka miłości, a jej marzeniem jest założenie rodziny. Eksperci "zeswatali" ją z kilka lat młodszym Kamilem. Odważnie weszła w ślubny eksperyment, choć co do związku ze świeżo upieczonym mężem była ostrożna. Ten jednak zabiegał o nią na tyle, że wydawało się, że stworzą stały związek. Mimo chęci obu stron, związek po kilku miesiącach się rozpadł.