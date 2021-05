"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga ma żal do ekspertów?

"Nie ukrywam, że jest mi przykro z tego, co zostało powiedziane gdzieś tam w programie. (...) Nie chcę tego negować, nie chcę zostawiać żalu do nich. To się wydarzyło i już. Oczywiście jest mi przykro, bo usłyszałam bardzo dużo przykrych słów pod moim adresem, natomiast to jest ich opinia" - powiedziała w wywiadzie dla Party Iga Śmeichowicz. Dodała również, że nie ma żalu do ekspertów.