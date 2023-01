"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita była przerażona. "Nikt mnie tam nawet siłą nie zaciągnie"

"[...] kiedy wybieraliśmy się do Dubaju oglądaliśmy dużo filmów o tym co warto zwiedzić, i kiedy dochodziło do wyjazdu na wieżę Khalifa, widząc tylko widok na ekranie mówiłam, że NIGDY W ŻYCIU nikt mnie tam nawet siłą nie zaciągnie. Miesiąc później sama mogę opowiadać jak to jest, bo ZROBIŁAM TO i jestem z siebie mega dumna. Stojąc pod nią zaczęły mi się pocić ręce i pytałam, czy na górze w razie czego jest lekarz. Gdy się tam znalazłam - nagle dostałam skrzydeł... [...] Teraz już nie mogę narzekać na lęk wysokości. Dziękuję Mężu, że z Tobą pokonuje takie bariery, i że tak mocno mnie trzymałeś" - napisała na Instagramie wdzięczna Anita.