"Ślub od pierwszego wejrzenia": Pokazali niepublikowane fotki. To tam spędzili podróż poślubną

Tym razem zakochani wrócili wspomnieniami do podróży poślubnej. Podzielili się więc wcześniej niepublikowanymi zdjęciami krajobrazów, które zrobiły takie wrażenie na widzach. Sami też nie kryją, że to dla nich szczególne miejsce. Trudno się dziwić - to naprawdę romantyczna sceneria!