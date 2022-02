"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta chwali się sylwetką. Tak wygląda po tygodniu od porodu

Aneta Czajkowska i Robert Żuchowski to jedni z nielicznych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którym udało się w programie znaleźć miłość. Czy taką do grobowej deski - to się jeszcze okaże. Jednak podobnie jak Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta z 4. edycji bohaterowie bardzo szybko zdecydowali się powiększyć rodzinę. Po niecałym roku znajomości (i jednocześnie małżeństwa) Aneta i Robert zostali rodzicami. Oboje nie kryją, że narodziny dziecka były spełnieniem ich marzeń.