Już ponad rok są małżeństwem. Opublikowali romantyczne zdjęcia

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to niewątpliwie jedna z ulubionych par widzów. Od początku byli pozytywnie nastawieni do telewizyjnego eksperymentu i wierzyli, że eksperci idealnie ich dobrali. I rzeczywiście. Jurorzy się nie pomylili, bowiem para do dziś trwa w zawartym na oczach widzów małżeństwie. Choć zakochani przyznali, że mają na koncie poważne kryzysy i zastanawiali się nawet nad rozwodem, nie poddali się.