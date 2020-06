"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek mają romantyczne plany

Agnieszka i Wojtek to para, która natychmiast przypadła do gustu widzom i fanom "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Sympatyczna dwójka nadal cieszy się popularnością, choć ostatni odcinek show został nagrany już dość dawno. W tym czasie inna z par, Oliwia i Łukasz, zdążyła doczekać się dziecka . Agnieszka i Wojtek jeszcze nie są rodzicami, ale u nich też sporo się dzieje.

To właśnie oni podeszli do miłosnego eksperymentu najbardziej optymistycznie. Obiecali sobie, że od razu będą rozwiązywać wszelkie konflikty i spięcia, które prędzej czy później się pojawią. Stwierdzili też, że grają w otwarte karty i gdy tylko jeden z małżonków poczuje się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, natychmiast da o tym znać. To przełożyło się na udany związek.