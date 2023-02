"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Przemek są razem? Padła wymijająca odpowiedź

Zapytana, co dokładnie łączy ją z Przemkiem, Agnieszka odpowiedziała serwisowi dziendobry.tvn.pl: "Mamy ze sobą stały kontakt od początku emisji. Dogadujemy się, mamy podobne poczucie humoru i podejście do życia, więc odnajdujemy się razem w swoim towarzystwie. Wszyscy się spotykamy. Tym razem spotkaliśmy się z Patrycją i Sebastianem, to już stał się taki nasz rytuał. Brakowało tylko Dorotki do kompletu".