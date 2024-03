Słoneczko z "Teletubisiów" jest już dorosłą kobietą. 29-latka niedawno została mamą. Jak teraz wygląda?

Jessica Smith była teletubisiowym słoneczkiem od 1997 r. Urodziła się dwa lata wcześniej, a w serialu przestała grać w 2001 r. To wtedy program adresowany do widzów w wieku od roku do czterech lat zniknął z anteny. Jednak został wznowiony w 2015 r. i nagrywano go do 2018 r., a później znów w 2022 r. Oczywiście po wznowieniu wymieniono aktorów, a także skrócono czas trwania odcinków z 25 do 15 minut.