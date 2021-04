Śledztwo po śmierci uczestniczki show. Ważyła ok. 30 kg, gdy wypuszczono ją ze szpitala

Nikki Grahame była uczestniczką 7. edycji brytyjskiego "Big Brothera". Dzięki show cieszyła się popularnością w mediach społecznościowych. 38-latka długi czas zmagała się z anoreksją, o czym wiedziało grono najbliższych jej osób. Zdrowie dziewczyny znacznie pogorszyło się w czasie pandemii. 10 kwietnia poinformowano, że Nikki nie żyje: "Z wielkim smutkiem musimy was poinformować, że nasza przyjaciółka Nikki zmarła we wczesnych godzinach porannych w piątek 9 kwietnia. To łamie nasze serca, że ktoś tak wartościowy odszedł w tak młodym wieku. Nikki nie tylko wpłynęła na życie milionów ludzi, ale także przyjaciół i rodziny. Wszyscy będą za nią niezmiernie tęsknić" - czytamy.