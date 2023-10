Sławę przyniósł jej serial "M jak miłość". Zdumiewające, jakie wykształcenie ma Cichopek

Mając 12 lat, stawiała swoje pierwsze kroki w teatrze, a ściślej ujmując, uczęszczała do kółka teatralnego Haliny i Jana Machulskich przy Teatrze Ochoty w Warszawie. To właśnie w tym miejscu udało się jej zdobyć uprawnienia instruktora teatralnego. Po ukończeniu szkoły średniej wybrała się na studia. Skończyła psychologię stosunków międzynarodowych na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Co wydarzyło się w jej życiu później?