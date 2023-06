Sława Przybylska nie przyjęłaby zaproszenia od TVP. O Opolu mówi dosadnie i krótko

Sława Przybylska to wybitna artystka sceniczna, która rozgłos zdobyła piosenką "Pamiętasz była jesień". W trakcie swojej wieloletniej kariery tworzyła utwory dla Polskiego Radia i Telewizji oraz stacji telewizyjnych w Moskwie, Pradze, Tbilisi, Bratysławie i Nowym Jorku. Nagrywała także do filmów, między innymi do obrazów: "Popiół i diament", "Niewinni czarodzieje", "Zezowate szczęście" i "Listy miłosne".