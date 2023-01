SkyShowtime będzie tańszy od konkurencji? Nowa platforma streamingowa ruszy w Polsce

SkyShowtime w Polsce. Jaka oferta?

Do biblioteki platformy trafią produkcje od takich gigantów jak Paramount Pictures i Universal Pictures. Widzowie będą mogli zobaczyć kinowe hity: "Top Gun: Maverick", "Jurassic World Dominion", "Minions: The Rise of Gru", "The Northman", "Sing 2", "Sonic the Hedgehog 2", "The Lost City", "Downton Abbey: A New Era", "Nope" czy "Belfast".